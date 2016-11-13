СМИ: Обама может потребовать от Греции закрыть порты для российских кораблей

Президент США Барак Обама может потребовать от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса закрыть греческие порты для российских военных кораблей, говорится в статье на сайте militaire.gr, специализирующемся на военной тематике.

Этого, в частности, требует Heritage Foundation - «фонд - крепость воинственных «неоконсервативных» руководителей внешней политики США в Вашингтоне и набирающая обороты платформа для подпитки министерских должностей», пишет издание, ссылаясь на статью сотрудников фонда Люка Коффи и Дэниэла Кохиса.

Они требуют от Обамы трех вещей во время его визита в Грецию. Во-первых, надавить на Грецию, чтобы она проголосовала за возобновление антироссийских санкций в декабре. Во-вторых, чтобы Греция выступила против захода российских кораблей в свои порты. «Пока Крым находится под незаконной российской оккупацией и Россия продолжает поддерживать сирийского диктатора Асада, президент Обама должен совершенно ясно дать понять, что греческая поддержка российского флота абсолютно неприемлема для союзника НАТО. Надо рекомендовать грекам последовать недавнему примеру Испании и отменить будущие заходы российского флота», - говорится в статье.

Также Heritage Foundation требует «поддержать дело «Македонии» и позволить Македонии присоединиться к НАТО, как это предусмотрено временным соглашением 1995 г., отмечается в статье.

Визит Обамы в Грецию состоится 15-16 ноября, правительство страны надеется получить поддержку США в вопросе облегчения государственного долга, составляющего около 320 млрд евро, сообщает «РИА Новости».