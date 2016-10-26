Военные корабли России не будут заходить в порт Сеуты для дозаправки – СМИ

Москва отозвала запрос на дозаправку и пополнение запасов группы военных кораблей «Адмирал Кузнецов» в испанской Сеуте, пишут испанские СМИ со ссылкой на источники в МИД Испании. Данную информацию подтвердили в российском посольстве в Мадриде, передает «Интерфакс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что испанские власти откажут российской авианосной группе кораблей в заходе в Сеуту, если будет получено подтверждение о том, что корабли направляются к сирийским берегам для участия в военных действиях.

В свою очередь первый замруководителя думского комитета по обороне Александр Шерин заявил, что Испания, в случае отзыва разрешения покажет себя как несерьезное государство.

«Ненормально, когда те государства, которые берут на себя обязательства в соответствии с международными нормами и дают разрешение на заход наших кораблей, потом собираются его отменить. Они сами себя выставляют некрасиво, как несерьезные страны. На середине пути нам говорят, что мы передумали; это какая-то подстава», - заявил он.

Накануне генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские корабли могут активизировать «авиаудары по гражданским в Алеппо». По его словам, страны антитеррористического альянсадолжны сами решать, пускать ли в свои порты российские корабли для дозаправки и пополнения запасов.