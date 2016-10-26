Испания может отозвать разрешение «Адмиралу Кузнецову» на дозаправку в порту Сеута

МИД Испании пересмотрит ситуацию с выдачей разрешения авианосцу ВМС России «Адмирал Кузнецов» зайти в порт Сеута. Как пишет el Pais, решение пересматривается с учетом информации, которую Мадрид получает от союзников по НАТО и от российских властей.

Ранее в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг снова выразил озабоченность в связи с тем, что авианесущая группа российского флота во главе с «Адмиралом Кузнецовым» может направляться к берегам Сирии для финального наступления на Алеппо. Он напомнил, что каждая страна вправе решить, будет ли она разрешать российским кораблям останавливаться в своих портах для дозакупок и дозаправки, но в конкретном случае в НАТО озабочены, что эти корабли могут быть задействованы в операции, которая усугубит гуманитарную катастрофу в Сирии. Также министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявлял, что в Лондоне будут крайне озабочены, если какая-либо страна НАТО поможет российскому флоту, который затем может быть использован для бомбардировок мирных сирийцев.

Ранее правительство разрешило трем вспомогательным кораблям из группы «Адмирала Кузнецова» зайти в Сеуту 28 октября для пополнения запасов воды, продовольствия и топлива. Такие разрешения периодически выдаются российским кораблям, решение всякий раз принимается индвидуально, говорили в МИДе. С 2011 г. в Сеуту заходили более 60 кораблей ВМФ России. Министр обороны Испании 25 октября заявил, что с российским правительством будут проведены консультации на предмет возможного участия флотилии в сирийской операции.

Авианосная группа Северного флота начала поход в районы Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря 15 октября, напоминает ТАСС. Пресс-служба флота сообщала, что в группу «входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения». Цель похода - обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана.