Володин видит в словах Трампа возможность признания Крыма частью России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил изменения позиции США относительно признания Крыма частью России при избранном президенте Дональде Трампе.

«Трамп говорил о сближении, Трамп говорил о выстраивании отношений, Трамп говорил о признании Крыма как части России», - заявил Володин в интервью телеканалу НТВ.

На замечание ведущего, что Трамп говорил только о возможности признания, Володин заявил: «Когда политик говорит "возможно", он не отрицает».

Володин считает, что «если речь идет об этом в ходе предвыборной кампании», то это воспринимается в позитивном ключе. «Поэтому мы будем исходить из того, что это была позиция, которая не отрицала рассмотрение этого вопроса именно в этом ключе»,- сказал Володин.