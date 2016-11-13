Из-за угрозы цунами эвакуируют жителей ряда районов Новой Зеландии

Городской совет Веллингтона - столицы Новой Зеландии объявил об эвакуации жителей ряда районов города из-за объявленной ранее угрозы цунами, сообщило новозеландское радио.

Предупреждение о цунами также объявлено для восточных побережий Южного и Северного островов.

Ранее геологическая служба США зарегистрировала толчки магнитудой 7,8 около полуночи по местному времени (в ночь на понедельник) в 95 км от города Крайстчерч. Позже была объявлена угроза цунами. Жителям советуют подняться на возвышенность или проехать вглубь Южного острова.