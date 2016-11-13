В совет «Открытой России», помимо Ходорковского, избраны еще 10 членов движения

«Открытая Россия» бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского в ходе учредительной конференции формализовала структуру и утвердила программу.

«Решение о создании общественно-сетевого движения "Открытая Россия" было принято на учредительной конференции, которая стартовала 12 ноября в Хельсинки, единогласно», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе движения.

Также в ходе открытого голосования утверждены программа движения, манифест и устав, отметили в пресс-службе.

По словам Ходорковского, которые приводят в пресс-службе, в ближайшее время участники движения будут заниматься информационной и юридической поддержкой граждан в спорах с органами власти и монополиями, общественным контролем за деятельностью органов власти и СМИ, а также участием в выборах в муниципальные советы и областные заксобрания.

На конференции также были избраны 11 членов совета движения. В их число вошли в том числе Ходорковский, сопредседатель «Парнаса» Владимир Кара-Мурза-младший, руководитель петербургского отделения партии Андрей Пивоваров, кандидаты от «Открытой России» на прошедших выборах в Госдуму Мария Баронова, Ольга Жакова, Егор Савин и Марина Белова.

Учредительная конференция "Открытой России" проходит в Хельсинки 12-13 ноября.