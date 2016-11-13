В МИД России пояснили, почему Макфол стал невъездным

Россия внесла бывшего американского посла Майкла Макфола в список невъездных из-за того, что он «целенаправленно портил двусторонние отношения», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«То, что он начал писать, что его включили за близость Обаме. Мы просто не знали про близость, а вообще к этому не имеет никакого отношения. Речь идет о целенаправленном ущербе двусторонним отношениям», — сказала она (ее слова приводит сайт Vesti.ru).

Захарова подчеркнула, что «это ответная мера, зеркальная».

Макфол настаивает, что только полторы недели назад узнал о включении себя в российский черный список.

Комментируя заявления МИД России о том, что экс-послу было давно известно об этом, Макфол сказал в интервью телеканалу «Дождь»: «Это неправда».

Как полагает Макфол, российская сторона сделала список тех, кто близок к президенту США Бараку Обаме. «Поэтому я попал туда», - считает он.

В пятницу, 11 ноября, стало известно, что Макфол получил подтверждение внесения в санкционный список. По словам источника «РИА Новости» в МИД России, Макфол действительно включен в зеркальный санкционный список «в ответ на визовые санкции США в отношении российских граждан».