На выборах президента Молдавии побеждает пророссийский лидер социалистов

По итогам обработки 99,4% бюллетеней на выборах президента Молдавии, второй тур которых состоялся 13 ноября, победу одерживает пророссийский лидер Партии социалистов Игорь Додон, набирающий 52,6%. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны. Экс-министр образования Майя Санду, возглавляющая проевропейскую партию PAS («Действие и солидарность»), набирает 47,4% процента.

Отмечалось, что второй тур голосования проходил заметно активнее, чем первый. Всего во втором туре приняли участие более 53,33% избирателей или свыше 1,6 миллиона человек. В первом туре выборов Додон набрал 47,98% голосов, Санду - 38,71%. Тогда в голосовании принимали участие девять кандидатов.

Оглашение предварительных итогов второго тура ожидается утром 14 ноября, а окончательных - 18 ноября.