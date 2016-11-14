Президентские выборы в Болгарии выиграл пророссийский кандидат

Бывший пилот ВВС, беспартийный генерал Румен Радев, который баллотировался от оппозиционной социалистической партии, выиграл президентские выборы в Болгарии. Как сообщает Reuters, по итогам обработки 99,3% бюллетеней он набирал 59,4% голосов, как сообщила Центральная избирательная комиссия. Кандидат от правящей правоцентристской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Цецка Цачева набирала 36,2%. Окончательные результаты подсчета голосов будут объявлены 15 ноября, инаугурация президента намечена на 22 января 2017 г.

Reuters называет Радева «дружественным России новичком в политике». В ходе предвыборной кампании он говорил, что не будет инициировать выход Болгарии из НАТО, но высказывал мнение, что проевропейская политика не означает «антироссийской политики». Его соперница Цачева называла социалистический период в истории Болгарии «темным прошлым», напоминает ВВС. На прямой вопрос, будет ли Радев пророссийским лидером или проамериканским, он ответил: «До недавних пор я летал на российском самолете, учился я в Америке, но я болгарский генерал и буду проболгарским» (цитата Novinite.bg).

Радев уже сказал, что намерен встречаться с лидерами всех стран, в том числе налаживать диалог с президентом США и президентом России. Как передает БГНЕС, он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп недвусмысленно выражал намерение строить диалог с Москвой, и сказал, что это позволяет надеяться на снижение конфронтации.

Цачева поздравила Радева с победой и заявила, что после анализа причин поражения уйдет в отставку с поста председателя партии ГЕРБ. Она отметила низкую явку и выразила обеспокоенность в связи с политической апатией 52% населения, пишут Novinite. Также она назвала еще одной появившейся проблемой в политике популизм.

Премьер-министр Бойко Борисов заявил, что в понедельник отправит правительство в отставку. Он сказал, что партия ГЕРБ всегда прислушивалась к чаяниям народа, и сейчас очевидно, что 3,5 млн болгар хотят перемен.