На президентских выборах в Болгарии лидирует представитель оппозиции

Кандидат в президенты Болгарии, выдвинутый оппозиционной социалистической партией, Румен Радев, по результатам обработки 10,5% бюллетеней, лидирует с 26,45% голосов избирателей, обгоняя свою ближайшую соперницу - спикера парламента Цецку Цачеву, которая набирает 21,38%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные болгарского избиркома.

Первый тур президентских выборов прошел в Болгарии 6 ноября. Как предполагалось, в нем никто из кандидатов не сможет преодолеть 50-процентный барьер для победы. Второй тур должен состояться через неделю.

Ранее сообщалось, что по данным экзит-полов Радев набирал 24,9% голосов, а Цачева - 22,3%.

Радев призывает к отмене санкций ЕС против России, отмечают наблюдатели. В Цачевой они видят приверженца проевропейской политики. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции пообещал, что уйдет в отставку в случае поражения Цачевой, но выразил надежду, что во втором туре она получит голоса выбывших кандидатов и одержит победу.