Задержанные ФСБ террористы оказались уголовниками – «Коммерсантъ»

Задержанные в Москве и Петербурге предполагаемые террористы из стран Центральной Азии планировали ехать в Сирию воевать, стало известно «Коммерсанту». Издание ссылается на источник в среднеазиатской диаспоре. По его словам, большинство задержанных не были религиозными фанатиками, среди них были уголовники, но в последнее время все они попали под влияние религиозного фанатика-таджика, убеждавшего, что «лучше погибнуть на джихаде в Сирии, чем сгнить в тюрьме у себя на родине». Подозреваемых взяли в разработку после того, как прослушка их телефонных переговоров выявила подозрительные темы. ФСБ в минувшую субботу заявила, что задержанные планировали теракты в Москве и Петербурге с применением взрывчатки и огнестрельного оружия.

Семеро подозреваемых были задержаны в Петербурге, напоминает газета. Они жили в съемной квартире на ул. Софьи Ковалевской, работали в городе таксистами и охранниками. Дома у них нашли несколько автоматов и пистолетов. Еще трое снимали квартиру в московском Дегунине и работали продавцами на строительном рынке у метро «Румянцево», рассказал источник газеты в диаспоре. Они продавали сантехнику и занимались ремонтом и монтажом сантехнического оборудования. В их квартире ФСБ нашла три самодельные бомбы, добавляет издание.

Все десять подозреваемых постоянно держали связь друг с другом по телефону и через интернет, рассказал источник «Коммерсанта». Все они скрывались в России от уголовного преследования. В связях с радикальными исламистами обвинялись трое, остальные подозревались в совершении общеуголовных преступлений.

Подозреваемыми сначала заинтересовалась полиция, которая получила на них ориентировки от полиции их родных стран. По результатам прослушивания телефонных переговоров и изучения их электронной переписки МВД передало наработки ФСБ. Единственным, кто поддерживал связь с «Исламским государством» (запрещено в России) и вел переговоры об отправке в Сирию, был лидер группировки, сказал источник издания. По его предположению, группа получила рекомендацию сначала провести теракты в России.