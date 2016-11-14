Арестованные ФСБ в Севастополе украинцы сознались в подготовке диверсий

Граждане Украины, арестованные ФСБ в Севастополе, собирали информацию и подбирали объекты для диверсий на территории Крыма, сообщил один из членов группы – полковник Дмитрий Штыбликов.

Он заявил об этом на допросе, видеозапись которого в понедельник распространил Центр общественных связей ФСБ.

«Сбор разведывательной информации о дислокации и организации новых частей Вооруженных сил России на территории Крыма, подбор объектов для совершения диверсий, сбор разведывательной информации и данных о составе, дислокации, организационно-штатной структуре воинских подразделений на территории Крыма», – сказал Штыбликов. Он уточнил, что также целью был сбор информации о целях и этапах учений Вооруженных сил России на территории Крыма.

Штыбликов также сообщил, что, по легенде, работал гражданским в Министерстве обороны России.

По его словам, до вхождения Крыма в состав России его легенда состояла в том, что он работал журналистом в «центре Новос».

Штыбликов признался, что он военнослужащий минобороны Украины с 1992 г. Другой член группы – Алексей Бесарабов подтвердил, что Штыбликов после окончания военного училища проходил службу на должностях референта, старшего референта информационно-аналитического отдела Морского разведцентра ВМС Украины в Одессе, после этого – офицер отдела специальной разведки ВМС Украины.

Сотрудники ФСБ задержали 9 ноября участников диверсионно-террористической группы главного управления разведки минобороны Украины. Всего по этому делу задержаны трое. Ленинский районный суд арестовал их. Кроме Штыбликова, Бессарабова задержан также и Владимир Дудко.