Кремлю импонируют некоторые заявления победителей выборов в Молдавии и Болгарии

Некоторые заявления политиков, которые выиграли президентские выборы в Болгарии и Молдавии, «безусловно, импонируют» Кремлю, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он объяснил, что речь идет о словах о готовности работать над нормализацией отношений с другими странами, в том числе с Россией. На просьбу прокомментировать, что обоих политиков называют пророссийскими, Песков ответил: «Мы против фиксации каких-то дефиниций» (цитата «Интерфакса»).

В Болгарии и Молдавии 13 ноября второй тур президентских выборов выиграли пророссийские политики. В Болгарии новым президентом будет бывший главком ВВС, беспартийный генерал Румен Радев, который баллотировался от оппозиционной социалистической партии. По итогам обработки 99,3% бюллетеней он набирал 59,4% голосов, как сообщила Центральная избирательная комиссия. Кандидат от правящей правоцентристской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Цецка Цачева набирала 36,2%. На момент обработки 99,9% протоколов в Молдави и лидер партии социалистов Игорь Додон набрал 52,29%. Бывший министр образования Майя Санду, лидер проевропейской партии PAS (Partidul «Actiunea si solidaritatea» – «Действие и солидарность») – 47,71%.

«В Кремле, разумеется, уважают выбор и молдавского народа, и болгарского народа, - сказал Песков. - Мы, безусловно, поздравляем тех кандидатов, которые одержали победу». Он напомнил, что связи России и Молдавии раньше были тесными, «затем произошел такой дрейф в сторону сокращения объемов наших отношений», но, несмотря на это, Россия «являлась и является последовательным приверженцем нормализации и развития отношений с Молдавией». Россия считает Болгарию важной страной и ранее прорабатывала с ней крупные проекты, которые позже были свернуты, добавил чиновник. «Надеемся, что появятся новые», - подчеркнул он.