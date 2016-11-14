Смольнинский суд в четверг рассмотрит первые иски против доски Колчаку

В Петербурге Смольнинский районный суд 17 ноября рассмотрит первые пять исков против мемориальной доски Александру Колчаку, которая в минувшие выходные была установлена на Большой Зелениной улице. Это «Фонтанке.ру» сообщил один из инициаторов судебного разбирательства – адвокат и сторонник движения «Суть времени» Олег Барсуков. Городской суд Петербурга его иск не принял, теперь решено, что процесс пройдет по месту расположения ответчика – правительства Санкт-Петербурга.

Истцы требуют отменить распоряжение Смольного от 2015 г. об установке доски адмиралу, одному из лидеров Белого движение.

Инициировал установку центр «Белое дело», ее установку неоднократно переносили с конца сентября. Мемориал согласован градсоветом и советом по мемориальным доскам На доске написано: «В этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак».

Днем в понедельник надпись закрасили черной краской из баллончика, сообщает «Фонтанка». Под доской появилась надпись «убийца Колчак».

Недавно установленную в Петербурге доску Карлу Маннергейму после нескольких нападений и исков инициаторы - Российское военно-историческое общество - демонтировали и перенесли в музей.

В Петербурге уже есть мемориальная доска Колчаку, она была установлена в 2002 г. в Морском корпусе Петра Великого, где Колчак учился.