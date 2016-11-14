Правительство одобрило введение штрафов за опасное вождение

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила введение в КоАП новой статьи, которая предусматривает ответственность за опасное вождение.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, «которая устанавливает ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 руб. за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение».

Новая редакция правил дорожного движения, вводящая понятие опасного вождения, вступило в силу 8 июня. Под опасным вождением понимается «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом» действий. Речь идет об отказе уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом проезда, о перестроении при интенсивном движении на всех занятых полосах, несоблюдении безопасной дистанции, бокового интервала, необоснованном резком торможении и препятствовании обгону.