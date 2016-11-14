Минобороны подтвердило потерю МиГ-29 при заходе на посадку на корабль «Адмирал Кузнецов»

Минобороны России подтвердило информацию, появившуюся в СМИ, о том, что российский истребитель МиГ-29К потерпел крушение в Средиземном море при заходе на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«При проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку за несколько километров до авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло авиационное происшествие с палубным истребителем МиГ-29К», - заявили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что пилот успел катапультироваться. Он не пострадал. Сотрудники поисково-спасательной службы доставили его на борт «Адмирала Кузнецова». «Здоровью пилота ничего не угрожает. Летчик готов к выполнению задач», - заявили в Минобороны.