Путин и Меркель обсудили транзит газа европейским потребителям через Украину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля. «Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг транзита российского газа европейским потребителям через территорию Украины», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что Путин «обратил внимание на то, что в связи с прогнозируемой синоптиками холодной зимой могут возрасти риски несанкционированного отбора украинской стороной части российского газа, поставляемого в Европу в соответствии с действующими контрактами».

«Условлено, что на этот счет будут проведены контакты по линии Еврокомиссии, руководства Министерства энергетики России и "Газпрома", - сообщили в пресс-службе. В ходе обмена мнениями по украинской проблематике "подчеркнута важность продолжения совместной работы по реализации минских договоренностей, в том числе с учетом итогов встречи на высшем уровне в "нормандском формате", прошедшей в Берлине 19 октября».

«В данном контексте выражена обеспокоенность непрекращающимися нарушениями "режима тишины" в Донбассе», - говорится в сообщении.