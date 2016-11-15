Премьер-министр Турции посетит Россию в декабре – СМИ

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит Россию в первой декаде декабря, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в аппарате турецкого правительства.

Это будет первым визитом Йылдырыма в Россию после его назначения на должность премьера в мае. По данным газеты, Йылдырым встретится с Дмитрием Медведевым и они обсудят дальнейшую нормализацию двусторонних отношений. В повестке переговоров премьеров будет переход в торговле между Россией и Турцией на национальные валюты, создание зоны свободной торговли, а также развитие туризма. Премьер-министры двух стран могут обсудить сотрудничество России и Турции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство "(ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, пишет газета.