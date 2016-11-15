Златкис назвала «трагедией» ситуацию с Улюкаевым

Зампред Сбербанка Белла Златкис назвала «трагедией» ситуацию с задержанием министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению во взяточничестве.

«Это очень большая трагедия. Я очень сожалею об этом случае, что даже такое расследование идет», – сказала она.

По ее мнению, «рынки мудрые, они, конечно, разберутся». «Будет какое-то волнение, конечно. Но я не ожидаю каких-то очень больших реакций. Надеюсь, что разберутся», – сказала она.

Улюкаев и Златкис вместе работали в Минфине в начале 2000-х гг. в должностях первого замминистра и замминистра соответственно.

Ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.