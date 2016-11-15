ФСБ сообщила о предотвращении новых терактов в Москве и Ингушетии

ФСБ России задержала пять человек, связанных с запрещенной организацией «Исламское государство» (запрещено в России), сообщает спецслужба. По данным правоохранительных органов, они готовили теракты в Москве и Ингушетии

Группировка была создана эмиссаром ИГ, уничтоженным в ходе спецоперации в Ингушетии в начале октября. На территории домовладений, где укрывались члены преступной группы, а также в специально оборудованном «схроне» обнаружен арсенал, включавший среди прочего пять «стволов» огнестрельного оружия, два готовых самодельных взрывных устройства массой около 10 кг в тротиловом эквиваленте каждое и комплектующие к снайперской винтовке.

Заведено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности».

Ранее сотрудники ФСБ задержали 10 членов террористической группы, выходцев из стран Центральноазиатского региона, которые планировали теракты в Москве и Санкт-Петербурге.

Как рассказали «Российской газете» источники в российских спецслужбах, террористы собирались совершить теракты по парижскому сценарию. В одно и то же время должны были сработать несколько взрывных устройств в местах массового скопления людей. В других частях города несколько террористов собирались открыть огонь из автоматов по толпе в многолюдных местах.