В Госдуме предложили увеличить число помощников депутатов и их зарплату

Представители всех думских фракций подготовили законопроект об увеличении объема фонда оплаты труда помощников депутата со 165 000 до более 230 000 руб. в месяц, сообщил журналистам во вторник журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

«Сегодня я от фракции подписал законопроект об увеличении числа помощников с пяти до семи», - сказал Мельников.

Мельников также сообщил, что, кроме него, этот законопроект еще подписали представители других думских фракций: от ЛДПР - Игорь Лебедев, от «Справедливой России» - Сергей Миронов, от «Единой России» - Сергей Неверов.

В настоящее время, по его словам, у каждого депутата два помощника по работе в Госдуме и три помощника по работе в регионе, на них сейчас выделяется фонд оплаты труда в размере 165 000 руб. По его словам, дополнительные средства найдены в результате оптимизации внутренних расходов Думы.

Мельников полагает, что законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду, 16 ноября.