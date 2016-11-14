Володин выделит 40 млн рублей на экспертизу думских законопроектов – РБК

Все фракции Госдумы будут получать по 10 млн руб. ежегодно на экспертизу законопроектов. Такое решение принял спикер Вячеслав Володин на встрече с лидерами фракций, пишет РБК со ссылкой на источники в партиях.

Договоренность об увеличении расходов на экспертизу была достигнута на встрече Володина с руководителями фракций на прошлой неделе. Первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев подтвердил РБК информацию о том, что все фракции будут получать каждый год по 10 млн руб. на экспертную работу. «Эти деньги будут использованы на то, чтобы заказывать исследования, проводить экспертизу законопроектов, готовить их тексты», — пояснил он.

Затраты на эти выплаты укладываются в бюджет Думы на 2016 г. и дополнительных денежных средств не потребуется, уточнил член высшего совета ЛДПР Алексей Диденко. Ранее денежные средства на эти цели выделялись партиям неравномерно, их распределением занимался комитет по регламенту. Из-за небольшого финансирования экспертизы законопроектов депутаты были в неравных условиях по сравнению с правительством, пояснил Диденко. «В правительстве работают 10 000 экспертов, а у депутата всего пять помощников, которые, как правило, не являются профессионалами», — добавил депутат.

Средства, выделяемые фракциям на экспертизу законопроектов, могут быть использованы на что угодно, заявил собеседник РБК в одной из оппозиционных фракций. «Володин окучивает таким образом партии, демонстрирует, что он может защитить их интересы», — сказал источник.