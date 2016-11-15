Меркель снова будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ – СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет баллотироваться на этот пост в четвертый раз. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на председателя комитета Бундестага по внешним делам Норберта Реттгена, представителя партии Христианско-демократический союз (ХДС), главой которой является Меркель.

«Она будет выдвигаться в качестве кандидата», - отметил политик ХДС. По его словам, которые приводит Deutsche Welle, Меркель является «краеугольным камнем западной политической концепции» и активным глобальным политическим игроком.

«Так что она будет участвовать в выборах и вести политику ответственного лидера», - заключил он.