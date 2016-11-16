На руках Улюкаева были следы не от денег, а от помеченного спецсоставом кейса с $1 млн

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в одном из офисов «Роснефти» после того как получил кейс, в котором находился $1 млн., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к ФСБ источник. По его словам, второй кейс, видимо, с аналогичной суммой, чиновнику якобы обещали донести до машины и положить в нее. Защита Улюкаева не отрицает, что в деле присутствовали деньги, но настаивает, что их подопечный к купюрам не прикасался.

Операция против Улюкаева произошло около 17.30, говорит собеседник издания. Информация о задержании федерального чиновника при получении взятки в размере $2 млн появилась на сайте Следственного комитета в 02.33 15 ноября. Источники «Ведомостей» полагают, что к 2 часам ночи сама процедура задержания завершилась подписанием соответствующего протокола.

Задержание Улюкаева затянулось на несколько часов, поскольку по закону каждую из 20 000 купюр достоинством $100 пришлось описывать и оформлять, чтобы все они были включены в уголовное дело.

Обстоятельства задержания Улюкаева была похожи на операцию против экс-губернатора Кировской области Никиты Белыха, отмечает собеседник издания в правоохранительных органах. Впрочем, тогда видео с передачей следств было продемонстрировано практически сразу. Как тогда, так и сейчас в оперативном эксперименте могли принимать участие подчиненные Олега Феоктистова – в пошлом замначальника управления собственной безопасности ФСБ, а теперь - вице-президента «Роснефти» по безопасности.