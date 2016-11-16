Единственный российский авианосец модернизируют в 2018 году

Единственный в российском ВМФ авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» будет отремонтирован и модернизирован в 2018 г. после возвращения с боевой службы. Об этом сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

«Мы рассчитываем, что в 2018 г. после возвращения корабля с боевой службы центр судостроения "Звездочка" приступит к ремонту с модернизацией авианосца "Адмирал Кузнецов"», — сказал Пономарев.

В настоящее время "Адмирал Кузнецов" находится у берегов Сирии в Средиземном море. 15 ноября тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был впервые задействован в операции.

В Средиземном море находится российская корабельная авианосная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий». В составе группы, в частности, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».