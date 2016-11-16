«Трансстрой»: вице-губернатор Оганесян зачел похищенный аванс подрядчику «Зенит-арены» в другом контракте

Аванс в 50 480 000 млн руб. за поставку видеотабло для футбольного стадиона на острове Крестовский, в хищении которого СКР заподозрил бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, был зачтен в другом контракте - на поставку тележек для раздвижной кровли арены. Это «Фонтанке.ру» сообщил гендиректор бывшего генподрядчика проекта - компании «Инжтрансстрой-СПб» - Виталий Лазуткин. СКР сообщил, что Оганесян, который ранее курировал строительство стадиона, а сейчас является вице-президентом банка «Российский капитал», был задержан 16 ноября в Подмосковье. Его планируют этапировать в Петербург. По версии следствия, аванс, который он перечислил подрядчику АО «ТДМ» (Театрально-декорационные мастерские) за видеотабло, перешел на счета фирм-однодневок, а ТДМ и не собиралась выполнять этот контракт.

Несмотря на перезачет аванса, фактически работы все равно не были выполнены, а деньги – не возвращены, сказал гендиректор «Инжтрансстроя». «Это не значит, что мы простили этот аванс. Мы его трансформировали в другое обязательство по другому договору, уже по тележкам, который они тоже не отработали. Это был просто перенос долга», – рассказал Виталий Лазуткин.

Информацию о включении аванса в другой контракт «Фонтанке» подтвердил и источник в ТДМ.

«Трансстрой» заключил с ТДМ несколько контрактов - на поставку табло, тележек для раздвижной крыши и механизмов для выкатного поля (на сумму более 2,1 млрд руб.), напоминает «Фонтанка». Субподрядчик получил 50 млн руб. аванса на поставку табло и еще 100 млн руб. - на тележки для выкатного поля. Контракт на табло в 2015 г. был расторгнут, а выплаченный аванс «Трансстрой» зачел в контракте по тележкам. Сейчас стороны разбираются с этим контрактом на 150 млн руб. через арбитраж. В октябре 2016 г. 13-й апелляционный суд не подтвердил претензии «Трансстроя», признал ТДМ добросовестным подрядчиком и обязал «Мастерские» вернуть генподрядчику только 31,5 млн руб. По мнению суда, генподрядчик сам затягивал предоставление рабочей документации для изготовления оборудования и отказался принимать изготовленные тележки, напоминает «Фонтанка». Лазуткин прокомментировал это решение как «злоупотребление правосудием», поскольку ответчики не предъявили готовых тележек и он сам на заводе в Чехии видел только «разрозненные детали» этих тележек.