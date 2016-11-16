Спецслужбы Германии опасаются вмешательства Москвы в выборы 2017 года

Федеральное ведомство по охране конституции Германии опасается, что Россия может вмешаться в кампанию по выборам в бундестаг, которые пройдут в 2017 г. Это Reuters заявил руководитель спецслужбы Ханс-Георг Массен. Он напомнил, что в начале 2016 г. российские СМИ сообщали о 13-летней девочке Лизе, которую в Германии якобы похитили и насиловали мигранты, министр иностранных дел Сергей Лавров публично поднимал эту тему, затем власти ФРГ эту информацию опровергли, а затем Москва обвинила Германию в травле российских журналистов, которые «расследовали» эту историю. Тогда высокопоставленные германские чиновники заявляли Reuters, что Россия пытается ослабить доверие германской общественности лично к канцлеру Ангеле Меркель, отрабатывая в медиаполе проблему нахлынувших в Германию мигрантов.

«Это может повториться и в следующем году, и мы встревожены, - заявил Массен. - У нас создалось впечатление, что это часть гибридной угрозы, цель которой - влияние на общественное мнение и на процесс принятия решений». Ранее о вмешательстве России в президентские выборы в США заявляли представители американских спецслужб и администрации.

Массен считает, что важно информировать общественность о таких кампаниях. «Когда люди понимают, что получают неверную информацию, тогда интоксикация не будет такой эффективной», - сказал он.

Кремль пока не ответил на запрос Reuters о комментарии по поводу этого заявления.

Ранее Москва отрицала все подозрения в попытках вмешаться в политику других стран.

Французская разведка также предупреждала о возможных вмешательствах России в выборную кампанию 2017 г. В США Россию связывают с хакерской атакой на серверы Демократической партии и публикацией внутренней переписки Хиллари Клинтон и ее соратников.