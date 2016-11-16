Transparency International назвала Россию одной из самых коррумпированных стран

Transparency International включила Россию в число самых коррумпированных стран в Европе и Центральной Азии. Об этом говорится в исследовании организации «Барометр мировой коррупции».

«Данные исследования свидетельствуют, что коррупция воспринимается россиянами как третья по важности проблема в стране после экономического положения и состояния здравоохранения. Коррупция представляется респондентам более важной темой, чем образование, безработица и преступность», - отмечается в докладе.

Чаще всего россияне сталкиваются с коррупцией в медицине, образовании и полиции. 42% опрошенных считают, что граждане не могут самостоятельно добиться снижения уровня коррупции.

«Оценивая причины, по которым люди не сообщают о коррупции, 17% опрошенных сказали, что это попросту опасно», - отмечает Transparency International. 16% респондентов думают, что нет смысла сообщать о коррупции, 14% не верят в возможность что-либо доказать, а 11% боятся признаться в причастности к преступлениям.

В Transparency International считают, что решить проблему коррпции в стране поможет введение на законодательном уровне понятия лоббистской деятельности, принятие мер для увеличения прозрачности и независимости судебной системы от других ветвей власти.