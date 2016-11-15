Медведев: задержание Улюкаева «за гранью моего понимания»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал арест министра экономического развития Алексея Улюкаева. «И о коррупции. Была принята целая серия антикоррупционных законов. Задержание министра Улюкаева - это тяжелое событие и для власти, и для правительства. Это за гранью моего понимания. Я вчера это обсуждал с президентом, на него это произвело такое же впечатление», - сказал Медведев на заседании фракции «Единой России».

По его словам, никто из представителей власти не имеет иммунитета при совершении коррупционных преступлений.

Медведев также подчеркнул, что необходимо провести «максимально тщательное расследование случившегося». «Имею в виду все основные процессуальные принципы и систему принятия решений в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной сферах», - добавил он.

Премьер первым из членов правительства, побывавших сегодня на заседании фракции, прокомментировал задержание Улюкаева. Присутствующие здесь до него другие министры, в том числе финансового блока, и вице-премьеры от любых оценок ситуации с коллегой воздерживались: отказывались от комментариев, начинали спешить по делам, передает корреспондент «Ведомостей». Депутаты также не задавали министрам вопросов о задержании Улюкаева, строго придерживаясь темы проекта федерального бюджета на 2017-2019 гг. Впрочем, в кулуарах заседания фракции задержание министра экономического развития было самой обсуждаемой темой.

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Улюкаева до середины января, тем самым отклонив ходатайство защиты, просившей избрать министру «более мягкую меру пресечения».