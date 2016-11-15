Володин о задержании Улюкаева: перед законом все равны

В борьбе с коррупцией все равны, в том числе министр, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Перед законом все равны», - отвтеил он на вопрос, значит ли задержание Улюкаева, что неприкасаемых нет.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что во власти нет неприкасаемых.

Ночью 15 ноября Следственный комитет сообщил, что Улюкаев задержан и против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), следует из сообщения комитета. Кто дал взятку министру, неясно. Взятка ему была передана под контролем силовиков в ходе следственного эксперимента.