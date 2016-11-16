Делать выводы о деле Улюкаева пока невозможно – Греф

Президент Сбербанка Герман Греф заявил о том, что сейчас делать какие-либо выводы о задержании бывшего руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Его арест стал для многих шоком, считает руководитель банка.

«Скажем так, когда нет информации, люди находятся в состоянии, вчера во всяком случае, сегодня немножко лучше... Вчера, естественно, все были в состоянии, близком к шоку», - сказал Греф.

В ночь на 15 ноября стало известно о том, что против Улюкаева Следственный комитет возбудил уголовное дело. Бывшего министра обвиняют в вымогательстве и получении взятки в $2 млн. По информации следствия, чиновник требовал взятку за ранее выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти».