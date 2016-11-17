Клинтон призвала сограждан не сдаваться

На первом после выборов публичном мероприятии бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон признала, что поражение было для нее болезненным, но призвала присутствующих не сдаваться и верить в Америку. Как сообщает The Washington Post, 16 ноября Клинтон пришла в Вашингтоне на мероприятие Фонда по защите детей, которое было устроено в честь тех, кто сумел в детстве выбраться из бедности и добиться успеха. Она обещала посетить его еще до проигрыша на выборах и решила не отказываться от данного обещания, сказал ее помощник.

«Признаюсь, что прийти сюда было для меня не самой простой вещью, – сказала она собравшимся. – На минувшей неделе были периоды, когда мне хотелось только уютно устроиться с хорошей книжкой или собаками и больше никогда не выходить из дома» (цитата The Guardian).

Клинтон знает, что после выборов многие задались вопросом, осталась ли Америка прежней, какой все ее знали. «Эти выборы обнажили глубокий раскол, но послушайте меня, вот что я вам скажу: Америка этого достойна, наши дети этого заслуживают. Верьте в нашу страну, боритесь за наши ценности и никогда-никогда не сдавайтесь», – призвала она.

О том, что для Хиллари самое главное в жизни – отстаивать ценности, которые она считает правильными, она заявила на следующий день после выборов, когда уже было известно, что победил Дональд Трамп.