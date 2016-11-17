Сенатор Бен Кардин готовит «всеобъемлющий ответ» России за Сирию, Украину и хакерские атаки

Влиятельные конгрессмены, как демократы, так и республиканцы, хотят, чтобы Вашингтон ответил России на возможное вмешательство в президентские выборы в США и на ее действия в Сирии и на Украине, несмотря на заявленное намерение избранного президента Дональда Трампа улучшить двусторонние отношения, сообщает Reuters. Сенатор-демократ Бен Кардин, один из инициаторов «закона Магнитского», сообщил, что разрабатывает «всеобъемлющий» законопроект об ответных мерах на действия России против интересов США в Европе и Сирии, а также на хакерские атаки, которые, по мнению американских спецслужб, связаны с Москвой. «Россия стала очень серьезным вызовом для Америки. Она нам не партнер. Она забияка, – сказал Кардин журналистам. – Атакуете вы с помощью МиГа или с помощью мышки, это все равно нападение. На него нужно ответить. Совершенно очевидно, что они несут ответственность за хакерские атаки на США, совершенные во время последних выборов».

Рассказать подробности о своем законопроекте Кардин отказался. На вопрос, предлагает ли он дополнительные санкции, он ответил, что законопроект будет «всеобъемлющим». В четверг он намерен выступить с речью о политике в отношении России.

По мнению сенатора, добиться принятия закона до завершения парламентской сессии в декабре будет сложно, но он надеется, что в ближайшее время будут хотя бы заложены основы для будущих действий.

Также Кардин надеется, что Обама до истечения своего президентского срока 20 января подпишет уже одобренный конгрессом закон, который позволяет президенту вводить дополнительные санкции против России или принимать решения о поставках вооружений на Украину.

Ответить России призвали и другие конгрессмены, отмечает Reuters. Агентство напоминает, что они вернулись в Вашингтон на этой неделе после президентских выборов 8 ноября. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что потребует проведения в палате слушаний по вопросу, вмешивался ли президент Владимир Путин в американские выборы. По его мнению, сенаторы не могут в этой ситуации остаться в стороне. Как передает CNN, он считает, что нужно расследовать подозрения спецслужб относительно причастности российских властей к хакерским атакам и, если эти подозрения подтвердятся, Путин «должен быть наказан».

Россия последовательно отрицает обвинения в причастности к хакерским атакам на серверы и базы данных в США, защищает свои действия в Сирии, отрицает причастность к событиям на востоке Украины и отказывается обсуждать ситуацию с Крымом.