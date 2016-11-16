Обама и лидеры ЕС обсудят расширение санкций против России

Президент США Барак Обама и лидеры ЕС в пятницу обсудят расширение антироссийских санкций из-за вооруженного конфликта на востоке Украины и российской операции в Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Встреча пройдет в Берлине, в ней будут участвовать лидеры Великобритании, Франции, Италии и Испании.

Обама и власти ЕС опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп планирует сближение с Москвой.

Немецкий чиновник пояснил агентству, что ранее лидеры ЕС планировали продлить санкции против России. Срок их действия истекает в конце января 2017 г. Однако, Трамп может пересмотреть позицию по санкциям после инаугурации, которая пройдет 20 января. «Мы действительно находимся в сложной ситуации. Мы не должны допустить ситуации, при которой ЕС продлит санкции, а затем новый президент США снимет их», - сказал чиновник.