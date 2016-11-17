Незаметный визит в Москву канадского дипломата обеспокоил оппозицию

Несмотря на жесткие публичные заявления Канады в отношении России, высокопоставленный канадский дипломат незаметно посетил Москву 1 ноября для обсуждения в том числе Украины, Сирии и проблемы контроля за вооружениями, сообщает Reuters. Это был директор политического управления МИД Канады Марк Гвоздецки, он встречался с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, добавляет агентство со ссылкой на МИД России. Визит не афишировался. Это первый визит столь высокопоставленного канадского дипломата в Россию с того момента, как контроль в стране перешел от консерваторов, которые ввели санкции против России из-за Украины, к либералам Джастина Трюдо.

Информация о поездке Гвоздецки встревожила нынешнюю оппозицию: она опасается, что правительство может смягчить санкции. Консерватор Питер Кент высказал мнение, что Дион сделал приоритетом нормализацию отношений с Москвой, а не санкции.

Либералы также публично осуждали вмешательство Москвы в события на Украине, отмечает Reuters. В прошлую пятницу министр иностранных дел Стефан Дион призвал все страны не уступать и сохранить антироссийские санкции. Однако пресс-секретарь Диона Джо Пиккерилл заявил, что Канаду беспокоит слишком много серьезных вопросов, от ситуации в Арктике, до ситуации в Сирии, чтобы отказываться от прямого диалога с Россией.

Премьер-министр Джастин Трюдо в минувший понедельник говорил журналистам, что по таким вопросам, как статус Арктики и борьба с террором, есть шанс приблизиться к желаемым целям в том числе с помощью попыток конструктивного диалога с Россией.

Гвоздецки посетил Москву незадолго до победы на президентских выборах США Дональда Трампа. Reuters напоминает, что в ходе предвыборной кампании Трамп выражал намерение наладить отношения с Россией. Если Трамп последует этому обещанию и если учесть позицию властей Канады, трансатлантический и европейский фронт против России может рухнуть, считает Reuters.