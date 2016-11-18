Cледствие просит арестовать мэра Переславля-Залесского

Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте мэра города Переславля-Залесского Дениса Кошурникова по делу о хищении, передает «РИА Новости» заявление пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Она добавила, что следствие также просит заключить под стражу еще одного фигуранта дела - учредителя «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова. «В отношении гендиректора этой же фирмы Евгения Султанова следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», - сказала она.

Денис Кошурников был задержан 16 ноября, в среду, вечером в Переславле-Залесском. В рамах дела также задержаны учредитель и гендиректор «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов.

«Роснано» начала проект по строительству «НТ-Фармы» в 2009 г. вместе с пулом частных соинвесторов. СКР пишет, что госкомпания инвестировала в завод более 1 млрд руб. Доля компании – 49%. На сайте производителя говорится, что он будет делать вакцины нового поколения, в том числе поливалентную вакцину против гриппа человека. Технология «НТ-Фармы», говорится на сайте, позволяет сократить сроки производства новых вакцин почти в 2 раза.

Завод в Переславле руководители проектной компании обещали построить и запустить к сентябрю 2012 г., но до сих пор производство так и не начато, указывает СКР. Следствие установило, что работы по реализации проекта на протяжении многих лет не ведутся, а денежные средства, полученные «НТ-Фармой» от «Роснано», растрачены.

По мнению СКР, «с целью создания видимости выполнения проекта» Атауллаханов и Султанов в 2011 г. приобрели земельный участок у принадлежащего мэру Кошурникову ООО «Протэкт». При этом Кошурников на момент сделки уже являлся главой Переславского района. Этот участок находится на территории национального парка «Плещеево озеро», и разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России выдавать было нельзя, но Кошурников его выдал.