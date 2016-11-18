Суд признал законным включение «Левада-центра» в реестр иностранных агентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение «Левада-центра» в реестр некоммерческих организаций-иноагентов, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда. Таким образом, суд отклонил жалобу организации, в которой она оспаривала свое включение в реестр иноагентов.

«Левада-центр» был внесен в реестр иностранных агентов 5 сентября, незадолго до выборов в Госдуму. Наличие признаков иностранного агента было установлено в ходе внеплановой документарной проверки, сообщал Минюст. Поводом к проверке стало обращение лидера движения «Антимайдан» бывшего сенатора Дмитрия Саблина. Близкий к Кремлю собеседник говорил тогда «Ведомостям», что последней каплей могло стать исследование об обвале рейтинга «Единой России» накануне выборов в Госдуму.

ВЦИОМ, ФОМ и другие исследователи общественного мнения выступили против включения «Левада-центра» в список НКО – иностранных агентов и считают необходимым пересмотреть это решение. Они считают, что ограничение деятельности «Левада-центра» создаст проблемы для описания полноценной картины общественных процессов в России, а также снизит доверие к социсследованиям в целом и отрицательно скажется на сборе информации, считают авторы.

Ранее Тверской райсуд Москвы по инициативе столичного управления Минюста оштрафовал на 300 000 руб. «Левада-центр» за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и нарушение ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.