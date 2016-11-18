Защита обжаловала домашний арест Улюкаева

Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, обжаловала его домашний арест. «Сегодня нами была подана апелляционная жалоба на постановление Басманного суда о домашнем аресте Алексея Валентиновича», – сообщил «Интерфаксу» адвокат Тимофей Гриднев. Защита настаивает на избрании более мягкой меры пресечения.

Напомним, 15 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Улюкаева. Он обвиняется в вымогательстве и получении взятки в размере $2 млн. В тот же день суд отправил его под домашний арест. Президент Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.