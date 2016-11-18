Турция обсуждает возможность приобретения у России ЗРС С-400

Министр обороны Турции Фикри Ышик сообщил, что Анкара ведет переговоры о возможности приобретения зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400. «Что касается системы ПВО, работа продолжается. Мы ведем переговоры по С-400 не только с Россией, но и с другими странами, у которых есть подобные системы. Позиция России по этому вопросу на данный момент положительна», – сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что Москва и Анкара договорились о сотрудничестве по созданию турецкого национального проекта системы ПВО. «Рособоронэкспорт» отказался от комментариев.