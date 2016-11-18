Мосгорсуд 28 ноября проверит законность домашнего ареста Улюкаева

Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов обвиняемого Улюкаева назначено на 28 ноября 2016 г. в зале 225 Московского городского суда»,- уточнила она.

18 ноября защита Улюкаева обжаловала помещение его под домашний арест.

В отношении экс-министра ранее было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в вымогательстве и получении взятки в размере $2 млн. По информации следствия, эти деньги министр требовал за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций компании «Башнефть».