Порошенко не получил приглашение на инаугурацию Трампа

Президента Украины Петра Порошенко не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, пишет украинское издание «Вести». По его данным, украинский лидер встретится с Трампом только после его вступления в должность. Официальное мероприятие запланировано на 20 января 2017 г.

Ранее Порошенко провел телефонные переговоры с Трампом. В ходе беседы он «отметил важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ». Об этом сообщали в пресс-службе украинского лидера.