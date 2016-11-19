Сандерс выразил готовность поддержать Трампа в борьбе с корпорациями

Сенатор Берни Сандерс, участвовавший в президентской гонке он Демократической партии, выразил готовность помочь избранному президенту США Дональду Трампу в борьбе с американскими корпорациями, передает CNN.

«Если господин Трамп имеет мужество, чтобы противостоять этим корпорациям, у него есть союзник в моем лице», – заявил Сандерс.

Сенатор также отметил, что готов поддержать Трампа и по другим социально-экономическим пунктам, в частности, по вопросам здравоохранения, снижения цен на лекарства, увеличению пошлин.