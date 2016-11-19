Межправкомиссия обсудит поставку российских ЗРК С-400 в Турцию

Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин сообщил, что вскоре состоится заседание межправительственной комиссии России и Турции. Одной из тем обсуждения станут поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Ранее министр обороны Турции Фикри Ышик сообщил, что Анкара ведет переговоры о возможности приобретения у России зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400.