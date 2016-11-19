Абызов рассказал о состоянии правительства после ареста Улюкаева

Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов назвал бредом сообщения о нервном состоянии правительства после ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. По словам Абызова, правительство в целом работает в штатном режиме.

«Правительство работает абсолютно нормально. Конечно же, нас как коллег Алексея Валентиновича Улюкаева ситуация не то что не радует, а мы восприняли все это очень болезненно», – добавил Абызов. Но на работе это не отразилось, подчеркнул министр.

Напомним, Улюкаев был задержан 14 ноября. Он обвиняется в вымогательстве взятки в размере $2 млн. В этот же день суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения. 15 ноября президент Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия.