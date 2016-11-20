Эрдоган не исключил возможность вступления Турции в ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не зацикливается на присоединении к Европейскому союзу, страна также рассматривает возможность вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

«Турция, прежде всего, должна чувствовать себя спокойно относительно вопроса о ЕС, не должна на нем зацикливаться… Кто-то может критиковать меня, но я выражаю свое мнение. Например, я говорю: почему бы Турции не занять место в «шанхайской пятерке», – сказал Эрдоган.

В ШОС входят Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 г. была запущена процедура принятия в организацию Индии и Пакистана. Статус наблюдателя в ШОС имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.