В «Открытой России» опровергли сообщения об обысках

Организация «Открытая Россия», основанная Михаилом Ходорковским, опровергла сообщения об обысках в ее офисе. Ранее «Новая газета» со ссылкой на источники сообщала о следственных мероприятиях, которые якобы проводит столичная полиция.

При этом в организации подтвердили сведения о допросах сотрудников. «Допросы проводятся в связи с тем, что у следственной группы по вяло текущему "материнскому делу" появилось время для проверки той информации, которая ими была получена во время обыска в апреле прошлого года», – сказала руководитель правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова.

По ее словам, следствие должно было провести данную работу еще в прошлом году, но тогда постановления об обысках и сами следственные действия активно оспаривались организацией в судах, а «у следователей всегда находились дела поважнее».