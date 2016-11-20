Путин и Обама кратко пообщались на полях саммита АТЭС в Перу

Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама кратко пообщались на полях Азиатско-Тихоокеанского саммита экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«В начале ретрита [лидеры двух стран] поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили», – сказал Песков.

Путин также принял участие во встрече с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. «Обсуждалась деятельность МВФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сообщается на сайте Кремля.