Швейцария объяснила, зачем истребители сопровождали российский лайнер

Швейцарские власти прокомментировали инцидент с российским спецбортом. Напомним, швейцарские истребители вечером 18 ноября приблизились к российскому самолету, на котором на саммит АТЭС в Перу летели журналисты кремлевского пула и члены делегации.

В Швейцарии заявили, что истребители сопровождали самолет в рамках плановой проверки. Министр обороны страны уточнил, что они следовали за лайнером в течение семи минут, пока он не покинул воздушное пространство страны.

«Это похоже на полицейский патруль на улице при проверке автомобиля, когда нужно убедиться, что машина не была украдена», – заявил министр. По его словам, истребители проводят около 400 таких проверок в год.