Посольство России направило в МИД Швейцарии ноту после инцидента со спецбортом

Посольство России в Берне направило в швейцарский МИД ноту протеста после инцидента с российским спецбортом, сообщили в дипмиссии. «Мы направили ноту, в которой попросили разъяснений и выразили недоумение в связи с этим инцидентом, просили исключить это в будущем», – заявили в посольстве.

Напомним, швейцарские истребители вчера вечером сопровождали российский лайнер, который летел в Перу с делегатами и журналистами на борту. Истребители летели рядом с самолетом, пока он не покинул воздушное пространство страны.