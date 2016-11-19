Летевший в Лиму самолет российской делегации сломался в Лиссабоне

Самолет, который должен был доставить российскую делегацию и журналистов кремлевского пула на саммит АТЭС в Перу, сел в Лиссабоне из-за проблем с двигателем. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

«Невезучий (нас) самолет в Лиму! У ИЛ-96 с делегацией и журналистами теперь отказал запуск двигателя. Деталь должны подвезти из Москвы к 18 часам по мск. А мы уже просидели в самолете 4 часа на авиабазе... и в город не попасть: у половины шенгенская виза в другом паспорте. И у меня, конечно», – написал Колесников в Facebook.

Ранее сообщалось, что самолет с российской делегацией сопровождали швейцарские истребители. На борту самолета находятся российские журналисты, а также некоторые члены делегации, которые будут сопровождать президента на саммите.